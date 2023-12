Lula sanciona PL do Veneno com 14 vetos

Lula sancionou, nesta quinta (28), com 14 vetos, o PL do Veneno, que acelera o processo de registro de agrotóxicos no país. Claro que ainda podem ser derrubados pelo Congresso Nacional, tal como foi feito no caso do PL do Genocídio Indígena (ou do Marco Temporal). Entre as mudanças presidenciais, o ponto mais relevante foi o que garantiu a manutenção do Ibama e da Anvisa no veto a agrotóxicos, evitando deixar tudo na mão só do Ministério da Agricultura e da Pecuária.

O que seria uma raposa cuidando do galinheiro. Mas o Brasil continuará veloz para aprovar produtos químicos que trazem lucro a poucos e lento para tirá-los de circulação quando fica provado que causam danos a muitos. Ou para reparar esses danos no meio ambiente e na população.Sim, agrotóxicos proibidos nos Estados Unidos, na União Europeia e em alguns de nossos vizinhos latinos correm por aqui soltos - literalmente - contaminando água, terra e ar. E, por conseguinte, milhões de pessoas. E não são apenas os proibido





