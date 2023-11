Lula sanciona novas regras de renegociação do Fies; veja o que muda e os descontos

No caso de alunos com mais de 360 dias de atraso, o desconto vai variar entre 77% e 99% de acordo com a capacidade de pagamento. Os alunos e ex-alunos inscritos no CadÚnico do governo federal ou que receberam auxílio emergencial na pandemia em 2021 poderão receber desconto de até 99% na dívida, inclusive no valor principal, se a quitarem integralmente.

Desconto de até 99% no valor consolidado da dívida, inclusive no valor principal, por meio da liquidação integralDesconto de até 77% no valor consolidado da dívida, inclusive no valor principal, por meio da liquidação integralO banco foi procurado pela reportagem para informar os prazos. Até a publicação, ainda não recebemos o posicionamento da Caixa.FG-Fies.

De acordo com a lei do Novo Fies, em vigor desde 2018, as universidades são obrigadas a realizar aportes no fundo para poder ter estudantes financiados pelo governo federal. Segundo o texto, até o quinto ano de contrato das universidades — ou seja, em 2022 —, os repasses das instituições para o fundo por inadimplência ou evasão de estudantes vão até 25%.

Com a mudança, as faculdades terão um alívio na comparação com o atual modelo. De acordo com a proposta, as faculdades terão que bancar sozinhas entre 10% e 27,5% das inadimplências. O governo entrará com auxílio nos casos que ultrapassarem este patamar. O fundo já recebe aportes anuais de R$ 500 milhões da União.Formado na Universidade Anhembi Morumbi, com passagem pelo mercado financeiro, está na Exame desde 2020.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

EXAME: Lula sanciona critérios para dívidas do Fies e retomada de obras em educação e saúdeOrdem de prioridade para as obras vai levar em conta o porcentual já concluído do empreendimento e se o município sofreu algum desastre natural

Fonte: exame | Consulte Mais informação ⮕

JORNALOGLOBO: Lula e Haddad conversam sobre o marco fiscal e o déficit zeroLula e Haddad conversam sobre o marco fiscal e o déficit zero

Fonte: JornalOGlobo | Consulte Mais informação ⮕

CNNBRASIL: Por que militares dos EUA estão fazendo treinamento na Amazônia?Lula autorizou a entrada de 294 militares norte-americanos no país para Operação Core 23

Fonte: CNNBrasil | Consulte Mais informação ⮕

SBTNEWS: Lula sanciona lei que institui pensão para órfãos de feminicídioLula sanciona lei que institui pensão para órfãos de feminicídio

Fonte: sbtnews | Consulte Mais informação ⮕

CARTACAPITAL: Projetos de arrecadação perdem força no Congresso com possível mudança na meta fiscal, avaliam deputadosDeclaração de Lula sobre não alcançar o déficit zero repercute entre parlamentares

Fonte: cartacapital | Consulte Mais informação ⮕

CARTACAPITAL: A justificativa de Lula para a ampliação do número de ministériosLula foi questionado sobre o tema na edição de hoje do programa 'Conversa com o Presidente'

Fonte: cartacapital | Consulte Mais informação ⮕