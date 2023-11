Lula sanciona lei para retomada de 11,1 mil obras nas áreas da educação e saúde

Pelo Pacto, novos recursos podem ser transferidos para conclusão das obras paralisadas, mesmo se o valor original tiver sido repassado. De acordo com a lei sancionada, os montantes podem ser aportados pela União, pelo ente responsável pela obra e, nos casos de obras municipais, pelo estado.

O Pacto autoriza a retomada de obras e serviços de engenharia financiados pelo Ministério da Saúde por transferências fundo a fundo. Segundo o governo, "a pasta identificou 5.

Outra medida promovia pela lei diz respeito ao Fies: o texto faz alterações na Lei do Fundo de Financiamento Estudantil, e cria condições mais favoráveis de amortização aos estudantes com contratos do Fies celebrados até o final de 2017 e com débitos vencidos e não pagos em 30 de junho de 2023. Segundo o governo, há 1,2 milhão de contratos inadimplentes no Fies, com saldo devedor de R$ 54 bilhões.

