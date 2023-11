Lula sanciona lei para permitir a renegociação de dívida do Fies

A partir de agora, você pode procurar a Caixa, pode procurar o MEC e você vai cuidar de saldar a sua dívida com muito desconto, para que você volte a estudar', disse Lula em um vídeo publicado nas redes sociais. Na gravação, ele aparece ao lado do ministro da Educação, Camilo Santana (PT).

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

EXAME: Lula sanciona critérios para dívidas do Fies e retomada de obras em educação e saúdeOrdem de prioridade para as obras vai levar em conta o porcentual já concluído do empreendimento e se o município sofreu algum desastre natural

Fonte: exame | Consulte Mais informação ⮕

EXAME: Lula sanciona novas regras de renegociação do Fies; veja o que muda e os descontosA medida amplia o universo de estudantes que podem negociar os valores em atraso

Fonte: exame | Consulte Mais informação ⮕

O_ANTAGONISTA: O truque de Prates para reintegrar demitido por corrupção à PetrobrasIndicação pessoal de Lula, Luís Fernando Nery voltou à estatal formalmente como interino para driblar compliance

Fonte: o_antagonista | Consulte Mais informação ⮕

JORNALOGLOBO: Lula e Haddad conversam sobre o marco fiscal e o déficit zeroLula e Haddad conversam sobre o marco fiscal e o déficit zero

Fonte: JornalOGlobo | Consulte Mais informação ⮕

CNNBRASIL: Por que militares dos EUA estão fazendo treinamento na Amazônia?Lula autorizou a entrada de 294 militares norte-americanos no país para Operação Core 23

Fonte: CNNBrasil | Consulte Mais informação ⮕

JORNALOGLOBO: Ministros de Lula não veem mais Dino como favorito para o STFMinistros de Lula não veem mais Dino como favorito para o STF

Fonte: JornalOGlobo | Consulte Mais informação ⮕