Lula sanciona critérios para dívidas do Fies e retomada de obras em educação e saúde

quitarem suas dívidas, além de estipular diretrizes para o uso dos recursos da Lei Aldir Blanc, voltada para o setor de cultura.. De acordo com a assessoria de imprensa do Palácio do Planalto, participaram os ministros Camilo Santana (Educação), Rui Costa (Casa Civil), Paulo Pimenta (Secom), Márcio Macêdo (Secretaria-Geral) e Margareth Menezes (Cultura).

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

VALORECONOMICO: Lula sanciona marco das garantias, mas veta retomada de veículos sem ordem judicialEntre os trechos vetados estão alguns do artigo 6º que tratam sobre apreensão do bem móvel alienado fiduciariamente em garantia sem que haja ordem judicial

Fonte: valoreconomico | Consulte Mais informação ⮕

JORNALODIA: Ordem Pública e Polícia Civil em ação integrada contra furtos de fios elétricosNo jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas.

Fonte: jornalodia | Consulte Mais informação ⮕

JORNALODIA: Carnaval 2024 de Niterói já tem ordem de desfilesNo jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas.

Fonte: jornalodia | Consulte Mais informação ⮕

CNNBRASIL: Juiz retoma ordem de silêncio para Trump em caso de subversão eleitoralEx-presidente alega que a decisão viola seu direito à liberdade de expressão

Fonte: CNNBrasil | Consulte Mais informação ⮕

SBTNEWS: Novo golpe do PIX: programa invasor desvia ordem de pagamentoNovo golpe do PIX: programa invasor desvia ordem de pagamento

Fonte: sbtnews | Consulte Mais informação ⮕

O_ANTAGONISTA: Lula sanciona projeto que destina recursos para obras inacabadasO mais influente site jornalístico de política do Brasil

Fonte: o_antagonista | Consulte Mais informação ⮕