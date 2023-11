Lula rifa pautas progressistas para tentar salvar a agenda de Haddad

. O foco no Congresso é a agenda econômica, com destaque para as iniciativas destinadas a aumentar a arrecadação federal e, assim, permitir a melhoria das contas públicas.

Nessas conversas, eles deixaram claro que o governo concentrará esforços pela aprovação da agenda de Haddad e não se envolverá com pautas progressistas, como a legalização da maconha e a flexibilização das regras sobre aborto. Esses dois temas contam com o apoio do próprio PT, mas enfrentam forte resistência num Congresso que, atualmente, é controlado por políticos conservadores e partidos de direita.

Para Gleisi, Lula protegeu Haddad ao admitir que ‘dificilmente’ cumprirá meta de déficit zeroDeclarações de Lula causaram incerteza no mercado na sexta-feira, 27. Na próxima semana, Copom se reunirá para decidir sobre taxa de juros Consulte Mais informação ⮕

'Sem drama': Gleisi diz que Lula protegeu Haddad ao prever descumprimento da meta fiscal'Sem drama': Gleisi diz que Lula protegeu Haddad ao prever descumprimento da meta fiscal Consulte Mais informação ⮕

Caio Junqueira: O dia em que Lula desautorizou HaddadLula escolheu a imprensa - um café da manhã com jornalistas no Palácio do Planalto - para dizer, na prática, que é inútil todo o trabalho que Haddad vem fazendo para entregar uma meta de déficit zero no ano que vem Consulte Mais informação ⮕

Gleisi diz que Lula protegeu Haddad ao afirmar que não alcançaria déficit zero em 2024Presidente do PT fez postagem em rede social sobre declaração de Lula em café da manhã com jornalistas Consulte Mais informação ⮕

Gleisi diz que Lula protegeu Haddad em fala sobre meta fiscal: “Sem drama”Presidente disse que 'dificilmente' o governo conseguirá atingir a meta de zerar o déficit fiscal para o ano que vem Consulte Mais informação ⮕

Lula protegeu Haddad ao admitir que 'dificilmente' cumprirá meta de déficit zero, diz GleisiPresidente do PT afirmou que 'resultado primário zero' não depende só do ministro e culpou presidente do BC e 'criminosa' taxa de juros Consulte Mais informação ⮕