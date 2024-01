Lula retorna a Brasília com foco na agenda interna

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deve desembarcar em Brasília nesta quinta-feira (4) depois de passar o Réveillon na Restinga de Marambaia, no Rio de Janeiro, e começa o ano com a tarefa de reavaliar sua relação com o Congresso Nacional e melhorar a articulação política do governo.

Enquanto tenta recalibrar a relação com deputados e, principalmente, senadores, o presidente investirá em viagens pelo Brasil com o objetivo de reforçar palanques municipais e vitrines eleitorais, como o Programa de Aceleração ao Crescimento (PAC) e o Minha Casa, Minha Vida. Lula passou o equivalente a dois meses em viagens ao exterior no ano passado. O presidente somou, contando com o tempo gasto para deslocamento, 64 dias em atividades no exterior. Ao todo, cumpriu agenda oficial em 23 países, incluindo Argentina, Estados Unidos, Alemanha, Emirados Árabes e Japão. Para este ano, Lula já avisou a assessores que pretende focar mais na agenda interna, com viagens dentro do paí





