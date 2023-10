Lula rechaça GLO no Rio: 'Não quero Forças Armadas na favela brigando com bandido'

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva voltou a rechaçar a possibilidade de assinar um decreto de Garantia da Lei e Ordem (GLO) para intervir na segurança pública do Rio de Janeiro e afirmou que o papel das Forças Armadas"não é brigar com bandido". A declaração foi durante um café da manhã com jornalistas convidados, realizado nesta 6ª feira (27.out).

Na avaliação de Lula e do governo, uma GLO"abrupta" seria ineficaz e traria gastos excessivos ao governo federal e afirmou que o governo presta apoio, mas não vai tomar o lugar do governador e das polícias estaduais. O presidente ainda definiu umaa intervenção realizada pelo governo Jair Bolsonaro no ano passado como cara e ineficaz.

"Foi feito um acordo com o ministro da Justiça, com o ministro da Defesa e com o governo do Estado. Nós vamos ajudar. Nem a polícia federal tem que fazer o papel, que é o papel da polícia do Estado. A polícia federal tem que ajudar, investir em inteligência, detectando as pessoas e prendendo as pessoas. headtopics.com

"Quando você faz uma intervenção abrupta, os bandidos tiram férias. Quando terminar a intervenção, eles voltam. Então, não queremos isso. O que queremos é a polícia estadual, a Guarda Nacional vai ajudar, a polícia rodoviária federal vai ajudar, a polícia federal vai ajudar, o Exército vai ajudar, dentro dos limites da Força de Guarda, e nós vamos tentar estabelecer esse papel", concluiu.

