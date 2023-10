Lula promete indicar nomes para STF e PGR ainda neste ano

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse nesta sexta-feira (27) que fará as indicações para o Supremo Tribunal Federal (STF) e para Procuradoria-Geral da República (PGR) em breve, ainda neste ano. O petista, no entanto, evitou dar uma data. “Não vou esperar o final do ano. Eu posso escolher amanhã, semana que vem, depois de amanhã. É um direito meu de escolher.

Indicado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), Aras tentou ser reconduzido, mas não conseguiu. Lula chegou a receber novas sugestões para o comando da PGR neste mês e deve se encontrar com alguns cotados, conforme apurou a CNN. Apesar disso, dois candidatos seguem como favoritos: os subprocuradores Paulo Gonet e Antônio Carlos Bigonha. “Procurador não pode ser procurador e fazer política.

Brasil Manchetes

Consulte Mais informação:

CNNBrasil »

PGR aciona o STF para equiparar regras de concessão de licença-maternidade e paternidadeA PGR Elizeta Ramos defende que famílias devem ser amparadas por regras uniformes, independentemente do vínculo de trabalho da pessoa Consulte Mais informação ⮕

PGR defende “necessidade” que Zé Trovão seja investigado por suposta ameaça a LulaProcuradoria se manifestou em ação movida pelo deputado Zeca Dirceu (PT) Consulte Mais informação ⮕

O que falta para Zé Trovão ser investigado por ameaça a Lula, segundo a PGRDeputado bolsonarista é alvo de uma representação no STF por incitação ao ódio e ameaça, mas, de acordo com a PGR, restam passos burocráticos para que investigação avance; entenda Consulte Mais informação ⮕

“Fico pensando onde Dino é melhor para o Brasil no STF ou no Ministério', diz LulaO presidente não disse quando indicará o substituto de Rosa Weber, que se aposentou em 29 de setembro Consulte Mais informação ⮕

Lula demite presidente da Caixa; servidor de carreira assume o postoLula demite presidente da Caixa; servidor de carreira assume o posto Consulte Mais informação ⮕

Poder Expresso: Novos ataques na Faixa de Gaza; Lula demite presidente da Caixa e maisPoder Expresso: Novos ataques na Faixa de Gaza; Lula demite presidente da Caixa e mais Consulte Mais informação ⮕