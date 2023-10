Lula: Netanyahu tem ato de insanidade e quer acabar com a Faixa de Gaza

X, antigo Twitter, enfrenta queda de usuários e de receita com publicidade, um ano após compra por Elon Musk

A empresa deve fechar 2023 com queda de 30% na receita com campanhas publicitárias, sua principal fonte de receita, segundo dados da consultoria alemã StatistaJuros futuros passam a ter forte alta com o mau humor no mercado doméstico gerado pelos comentários do presidente da RepúblicaO foco dos últimos três meses, segundo o executivo, foi acompanhar todos os indicadores de desempenho da Usiminas para dar início a um processo de transformação da...

Consulte Mais informação:

valoreconomico »

Lula condena ‘insanidade’ de Netanyahu: quer ‘acabar com a faixa de Gaza’O presidente disse que o primeiro-ministro de Israel esquece que região não tem só soldados do Hamas, mas também mulheres e crianças Consulte Mais informação ⮕

Netanyahu anuncia que Israel vai invadir a Faixa de Gaza por terraNetanyahu anuncia que Israel vai invadir a Faixa de Gaza por terra Consulte Mais informação ⮕

Poder Expresso: Novos ataques na Faixa de Gaza; Lula demite presidente da Caixa e maisPoder Expresso: Novos ataques na Faixa de Gaza; Lula demite presidente da Caixa e mais Consulte Mais informação ⮕

Faixa de Gaza: Lula conversa com emir do Catar em busca de solução para conflitoFaixa de Gaza: Lula conversa com emir do Catar em busca de solução para conflito Consulte Mais informação ⮕

Lula conversa com família de brasileiros que está na Faixa de GazaLula conversa com família de brasileiros que está na Faixa de Gaza Consulte Mais informação ⮕

Quem governaria a Faixa de Gaza depois do Hamas?Ofensiva de solo preparada por Israel tem como fim declarado aniquilar o grupo radical que administra o enclave palestino desde 2007. E depois? Especialistas Consulte Mais informação ⮕