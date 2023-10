Lula: “Muitas vezes o mercado é ganancioso e cobra meta fiscal”

O presidente Lula afirmou que “muitas vezes o mercado é ganancioso” demais e fica cobrando a meta fiscal que eles acreditam…O presidente Lula afirmou que “muitas vezes o mercado é ganancioso” demais e fica cobrando a meta fiscal que eles acreditam ser possível cumprir.

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, quer zerar o rombo fiscal em 2024, mas Lula afirmou necessariamente o governo não precisa atingir esse patamar.Então, eu sei da disposição do Haddad, sei das vontades do Haddad, sei da minha disposição, e quero dizer para vocês que nós dificilmente chegaremos à meta zero, até porque eu não quero fazer cortes em investimentos e obras.

Brasil Manchetes

Consulte Mais informação:

o_antagonista »

'O Claus é palmeirense': Declaração de Rafinha após expulsão viraliza na webExpulso no clássico entre Palmeiras e São Paulo, nesta quarta-feira (25), Rafinha deu uma declaração polêmica ao sair de campo. Ao deixar o gramado do Allianz Parque, o lateral se dirigiu ao quarto árbitro e afirmou que o árbitro Raphael Claus 'é palmeirense'. A cena viralizou na web. Consulte Mais informação ⮕

Lula: Guerra no Oriente Médio é 'genocídio'Declaração foi feita na instalação do Conselho da Federação Consulte Mais informação ⮕

Carf acolhe recurso e torna definitivo débito de R$ 762 milhões da PetrobrasDecisão é definitiva, ressalvada a hipótese de oposição de embargos de declaração Consulte Mais informação ⮕

Lula desautoriza Haddad e muda meta fiscalLula recebeu jornalistas para um café da manhã nesta sexta-feira (27). Declaração foi dada no Palácio do Planalto. Consulte Mais informação ⮕

Jogos Pan-Americanos: veja a agenda do Brasil para esta quinta-feiraEsta sexta-feira (26) promete muitas emoções nos Jogos Pan-Americanos de Santiago, no Chile. Consulte Mais informação ⮕

Jogos Pan-Americanos: veja a agenda do Brasil para esta quinta-feiraEsta quarta-feira (25) promete muitas emoções nos Jogos Pan-Americanos de Santiago, no Chile. Consulte Mais informação ⮕