Lula: Meta fiscal não tem que ser zero

"Não vou estabelecer uma meta fiscal que me obrigue a começar o ano fazendo um corte de bilhões nas obras", disse o presidente a jornalistas em Brasília"Nós dificilmente chegaremos à meta zero, até porque eu não quero fazer cortes em investimentos e obras", disse o presidente. "A gente não precisa disso ." Lula fez as declarações em café com jornalistas no Palácio do Planalto.

. Se o Brasil tiver o déficit de 0,5% o que é? 0,25% o que é? Nada. Vamos tomar a decisão correta e nós vamos fazer aquilo que vai ser melhor para o Brasil.". "Tudo que a gente puder fazer para cumprir a meta fiscal a gente vai fazer. O que eu posso dizer é que ela não precisa ser zero. A gente não precisa disso", afirmou.

Publicação de Lula nas redes sociais sobre o café que ofereceu a jornalistas no Palácio do Planalto, em Brasília — Foto: Reprodução/Instagram O presidente reconheceu o esforço do ministro da Fazenda na questão: "Eu sei da disposição do Haddad, sei da vontade do Haddad, sei da minha disposição.". Lula afirmou que o Brasil pode crescer mais de 3% neste ano e defendeu "criatividade" no manejo dos juros no país para enfrentar esse cenário complicado no ano que vem. headtopics.com

. Nós temos consciência do que está acontecendo na economia mundial, então temos que atuar agora pra evitar que essa doença não tenha cura", disse Lula.brasileiro em 2023 superará as expectativas do início do ano e defendeu que o Brasil faça um "check-up" para evitar que as turbulências internacionais afetem a economia nacional.

, disse. "Eu estava dizendo para o Haddad: é por isso que inventaram o check-up, é para a gente evitar que a doença se prolifere. Nós temos consciência do que está acontecendo na economia mundial e nós temos que atuar agora para evitar que aconteça o que pode acontecer.""É importante que a gente atue com antecedência, para a gente poder trabalhar e para fazer as coisas melhorarem", afirmou. headtopics.com

Brasil Manchetes

Consulte Mais informação:

valoreconomico »

Meta fiscal: 'Dificilmente chegaremos à meta zero' em 2024, diz LulaEscolha quais assuntos você quer ver e clique no botão para abrir as últimas notícias. Consulte Mais informação ⮕

Lula diz que governo não deve cumprir meta de zerar déficit em 2024Promessa de controlar a trajetória da dívida pública e zerar o déficit fiscal são tidas como fundamentais para que o mercado financeiro mantenha a confiança na nova regra fiscal e no compromisso com o ajuste das contas públicas Consulte Mais informação ⮕

'Dificilmente teremos meta zero', diz Lula sobre déficit fiscal'Dificilmente teremos meta zero', diz Lula sobre déficit fiscal Consulte Mais informação ⮕

Lula diz que governo ‘dificilmente’ vai cumprir meta de zerar rombo nas contas públicas em 2024Presidente afirma que um déficit de 0,25% do PIB são seria 'nada' e que não pode começar o segundo ano de governo fazendo contingenciamento em obras Consulte Mais informação ⮕

Lula desautoriza Haddad e muda meta fiscalLula recebeu jornalistas para um café da manhã nesta sexta-feira (27). Declaração foi dada no Palácio do Planalto. Consulte Mais informação ⮕

Não dá para medir base por rejeição de indicado de Lula para a DPU, diz RandolfeNão dá para medir base por rejeição de indicado de Lula para a DPU, diz Randolfe Consulte Mais informação ⮕