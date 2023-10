Lula justifica demissões de ministras e presidente da Caixa: 'Quando um partido quer indicar uma pessoa e não tem mulher, não posso fazer nada'

da Silva afirmou nesta sexta-feira que não pode "fazer nada" quando um partido quer fazer uma indicação, mas não de uma mulher. Lula tem sido cobrado pelapresidente foi registrado em um dia e nasceu em outroEm julho, o presidente tirou Daniela Carneiro do Ministério do Turismo para abrigar o deputado Celso Sabino (União-PA). Em setembro, demitiu Ana Moser do Ministério dos Esportes.

Lula afirmou que, em uma ocasião, chegou a pedir para um partido indicar uma mulher, sem especificar em qual situação. O presidente também disse que tem "disposição política" de aumentar a participação feminina.

Lula diz que tem 'culpa' em derrota no Senado na indicação à DPU: 'Estava hospitalizado, não conversei com ninguém' Lula diz que vai indicar PGR e ministro do STF neste ano e afirma que 'procurador não pode fazer política'

— A circunstância da indicação do cargo é que o partido não tinha mulher para indicar. E se bem que eu pedi para fazer um esforço para indicar mulher. Eu lamento, porque o que eu quero fortalecer no governo é passar a ideia de que a mulher chegou na política para ficar. Então você pode ter certeza que ainda vai ter mais mulher no governo e em outros cargos, porque é uma disposição política minha fazer isso.

Mulher é condenada a pagar R$ 1,2 milhão à funcionária escravizada por 16 anos: 'abuso físico e psicológico' Farzana Kausar foi acusada de assumir o controle das finanças da vítima, isolá-la da família e forçá-la a cozinhar, limpar e cuidar de crianças

