Lula justifica acordo com PP e Republicanos, partidos do Centrão: 'Eles têm mais de cem votos, e eu precisava desses votos'

no governo federal, cada um com um ministério, foi porque "precisava" dos votos das duas legendas no Congresso, que somam cerca de cem parlamentares. Lula também voltou a dizer que não negocia com o Centrão, mas sim com partidos. Ele também justificou a troca na presidência da Caixa Econômica Federal ao afirmar que o nome indicado pelo presidente da Câmara,— Eu não fiz negociação com o Centrão.

Na quarta-feira, o governo federal anunciou a demissão de Rita Serrano da presidência da Caixa e a nomeação de Carlos Antônio Vieira, indicado por Arthur Lira (PP-AL) e outros líderes do Centrão. Em setembro, Lula já havia nomeado os ministros André Fufuca (Esportes) e Silvio Costa Filho (Portos e Aeroportos), indicados por PP e Republicanos, respectivamente. Os dois partidos têm, juntos, 90 deputados na Câmara.

O presidente ressaltou que Vieira é servidor de carreira da Caixa e que já trabalhou no Ministério das Cidades no governo da ex-presidente Dilma Roussef (PT).— Eu fiz um acordo com o PP, com o Republicanos. Acho que é direito deles dirigir o governo, ter um espaço no governo. Indicar uma pessoa que já esteve na Caixa, já foi na Caixa, já esteve no Ministério das Cidades, que já esteve no Ministério da Cidade. headtopics.com

Lula ainda afirmou que é preciso "humildade" para negociar com os parlamentares, e disse que o Congresso é conservador porque é a "cara do povo brasileiro".Lula tem duas datas de aniversário? Presidente foi registrado em um dia e nasceu em outro

— Como o governo precisa do Parlamento, e não o Parlamento que precisa do governo, é importante que a gente tenha humildade de sentar pra conversar — afirmou, acrescentando depois: — Nós temos que negociar cada coisa que a gente quer aprovar. É bom que seja assim. Porque o Congresso Nacional, por mais que a gente diga que é conservador, o Congresso Nacional é a cara do povo brasileiro no dia do voto. headtopics.com

Brasil Manchetes

Consulte Mais informação:

JornalOGlobo »

Lula cede ao Centrão e demite presidente da Caixa Econômica FederalNome acertado para presidir o banco é o do economista Carlos Antonio Vieira Fernandes Consulte Mais informação ⮕

Lula demite terceira mulher do primeiro escalão do governo para abrigar CentrãoAmeaçada no cargo desde julho, Rita Serrano teve seu posto colocado em discussão ainda no âmbito da da reforma ministerial Consulte Mais informação ⮕

Lula demite terceira mulher do primeiro escalão do governo para abrigar CentrãoAmeaçada no cargo desde julho, Rita Serrano teve seu posto colocado em discussão ainda no âmbito da da reforma ministerial Consulte Mais informação ⮕

Lula nomeia indicado do Centrão para a presidência da CaixaNotícias e Entretenimento em um só lugar. Todo o conteúdo dos programas Band, Band Esportes, Band News, Últimas Notícias e Muito Mais. Acesse Agora! Consulte Mais informação ⮕

Lula demite presidente da Caixa, Rita Serrano; indicado pelo Centrão, Carlos Fernandes assumirá bancoEscolha quais assuntos você quer ver e clique no botão para abrir as últimas notícias. Consulte Mais informação ⮕

Os primeiros alvos do Centrão de Lira no governo LulaEntenda Consulte Mais informação ⮕