Lula inventa intenções de Israel

“O que nós temos é o ato de insanidade do primeiro ministro de Israel querer acabar com a Faixa de Gaza. Agora, o cara fica de longe jogando foguete.

Não sabe na cabeça de quem vai cair, não sabe se alguém vai morrer”,Os comentários não representam a opinião do site; a responsabilidade é do autor da mensagem.

Lula participa de videoconferência com famílias de reféns e desaparecidos no conflito Israel-HamasReunião ocorreu com o Fórum de Famílias de Reféns e Desaparecidos na guerra e teve participação de outros integrantes do governo

