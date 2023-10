Lula: indicações ao STF e à PRG dependem de circunstâncias políticas

Presidente diz que período afastado atrasou discussões sobre nomes (Andressa Anholete/Getty Images)Última atualização em 27 de outubro de 2023 às, 17h43.Supremo Tribunal Federal (STF)

“Vou escolher as pessoas certas, adequadas, em função das circunstâncias políticas que tenho de levar em conta”, disse, sobre a aceitação da indicação pelos senadores. Segundo ele, o novo procurador precisa ser alguém que “tenha noção do papel” que exerce, que não faça política nem “pirotecnia”, que não persiga ninguém.

Para Lula, faltou articulação em torno do nome. “Talvez tenha sido culpa minha por estar internado e não ter falado com nenhum senador sobre ele”, disse. Nas últimas semanas, o presidente esteve emApós a definição dos nomes por Lula, os indicados precisarão ser aprovados pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado e pelo plenário da Casa. Em seguida, as posses são marcadas pelos respectivos órgãos. headtopics.com

“As coisas vão acontecer no momento que tiver de acontecer. Tenho de indicar muita gente este ano”, disse.Um dos nomes cogitados para o STF é do ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino. Segundo Lula, Dino é altamente qualificado do ponto de vista político e de conhecimento jurídico e pode “contribuir muito”. O presidente, entretanto, evitou fazer especulações.

da Corte ao completar 75 anos, no início do mês. Rosa foi nomeada pela ex-presidenta Dilma Rousseff, em 2011. gênero ou cor da pele. Com a saída de Rosa, o plenário da Corte está composto por apenas uma mulher, a ministra Cármen Lúcia. headtopics.com

