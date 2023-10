Lula explica por que não vai fazer festa de aniversário de 78 anos

para triste do que para alegria”, contou o presidente nesta sexta-feira, durante café da manhã com jornalistas no Palácio do Planalto.

“Eu, sinceramente, cada vez que eu vejo uma foto daquelas crianças lá na Faixa de Gaza eu fico com o coração partido como ser humano. Então não é motivo para fazer festa”, explicou.O presidente Luiz Inácio Lula da Silva se manifestou nesta sexta-feira, 27, sobre o uso das Forças Armadas no Rio de Janeiro em meio à escalada de violência no estado e criticou o ex-presidente Jair Bolsonaro.

