Lula, entre a burrice e a irresponsabilidade

Ao rasgar definitivamente a fantasia da responsabilidade fiscal, o presidente confirma as piores expectativas do mercado e cria dificuldades para si mesmo no CongressoO fato de que o déficit fiscal não seria zerado no ano que vem era um segredo de polichinelo.

Ninguém no mercado acreditava nisso, como mostrou uma pesquisa Focus divulgada em agosto pelo Banco Central: na média das projeções de mais de 100 instituições financeiras, o Brasil só alcançaria essa meta em 2028.

Ainda assim, Fernando Haddad vinha mantendo até hoje o discurso de que o propósito estava de pé. Há duas maneiras de interpretar esse comportamento. A primeira é que Haddad achava importante mostrar ao mercado que o governo está realmente comprometido com a responsabilidade fiscal. headtopics.com

A segunda é que a busca quixotesca do déficit zero simplesmente ajudava Haddad a negociar no Congresso a sua pauta econômica, que consiste, antes de mais nada, em encontrar novas fontes de arrecadação.

A primeira hipótese é um pouco ingênua, a segunda talvez seja excessivamente cética. A verdade deve estar numa combinação das duas. “Eu não vou estabelecer uma meta fiscal que me obrigue a começar o ano fazendo um corte de bilhões nas obras que são prioritárias nesse País”dispararam logo depois de o presidente demonstrar que os compromissos assumidos na negociação do novo arcabouço fiscal eram conversa para boi dormir. headtopics.com

Se o governo não leva a sério a necessidade de conter gastos, por que os deputados e senadores deveriam levar? Ou, dito de outra maneira: se o governo não quer fazer ajustes, que sempre são desagradáveis, por que o Congresso deveria arcar com esse desgaste?

