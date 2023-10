Lula diz ter dúvida sobre Dino no governo ou no STF: ‘Onde será melhor para o Brasil?’

O presidente Lula (PT) afirmou nesta sexta-feira 27 ainda estar em dúvida sobre uma possível indicação do ministro da Justiça, Flávio Dino, para o Supremo Tribunal Federal. A Corte tem 10 integrantes desde o fim de setembro, quando Rosa Weber se aposentou. 'Se eu falar para você o que eu penso do Flávio Dino, eu tenho medo que a manchete do jornal seja 'Lula tem preferência por Flávio Dino’.

Tem várias pessoas', disse o petista durante café da manhã com jornalistas, no qual CartaCapital esteve presente. 'Obviamente, eu sou obrigado a reconhecer que o Flávio Dino é uma pessoa altamente qualificada do ponto de vista do conhecimento jurídico, altamente qualificada do ponto de vista político. É uma pessoa que pode contribuir muito.

