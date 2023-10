Lula diz ser radicalmente contra o poder de veto concedido aos 5 países no Conselho da ONU

O presidente também reclamou das regras do Conselho que garantem poder de veto aos cinco países permanentes do órgão (Ricardo Stuckert / PR/Flickr)reforçou a posição de neutralidade brasileira e voltou a dizer que o país segue o Conselho de Segurança das Nações Unidas e que, dessa forma, não classifica o Hamas como um grupo terrorista..

"Eu vi uma manchete aqui no jornal dizendo: a proposta do Brasil foi rejeitada. Não é verdade, é mentira. Não foi rejeitada. Tinha 15 votos em jogo, ela teve 12, duas abstenções e um contra. Como ela pode ter sido rejeitada? Ela foi vetada por causa de uma loucura", disse o presidente."Isso não é democrático", pontuou.

Para lidar com a questão, Lula defendeu a reforma no colegiado, com a entrada de países como o Brasil, Argentina, México, Egito, Índia, Nigéria e outros como membros permanentes.Lula fez questão de ressaltar que o Brasil classificou como terrorista o ataque do Hamas a Israel."Nós dissemos isso em alto e bom som. headtopics.com

"É esse país de paz que nós queremos construir que é uma contradição com os cinco países do Conselho de Segurança. São os cinco países do Conselho de Segurança que fabricam armas, são os cinco países do Conselho de Segurança que vendem armas e são os cinco do Conselho de Segurança que fazem guerra", disse o presidente.

"Por isso é que nós queremos mudar o Conselho de Segurança, queremos que entrem vários países... O que nós queremos é democratizar o Conselho de Segurança da ONU porque hoje ele vale muito pouco", continuou. headtopics.com

