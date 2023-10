Lula diz que vai indicar PGR e ministro do STF neste ano e afirma que 'procurador não pode fazer política'

, deixou em aberto a possibilidade de nomear uma mulher para os dois cargos. Ao tratar sobre a indicação à chefia do Ministério Público Federal, Lula disse que o procurador escolhido tem que ser alguém que não faça "política".O comando da PGR está vago desde o fim de setembro, com a saída de Augusto Aras, que ocupou o cargo durante a gestão de Jair Bolsonaro.

— Não é que eu não tenho pressa. Eu tenho pressa, mas eu precisava fazer uma cirurgia. Eu estava há 14 meses com uma dor insuportável. Eu já não tinha mais paciência, eu chegava aqui de manhã já com um humor muito azedo — afirmou Lula, em café da manhã com jornalistas.

Lula justifica acordo com PP e Republicanos, partidos do Centrão: 'Eles têm mais de cem votos, e eu precisava desses votos'— Então eu agora não vou esperar o final do ano. Eu posso escolher amanhã. Semana que vem, depois de amanhã. Eu vou escolher as pessoas certas, adequadas, para o lugar certo. headtopics.com

— Eu tenho que escolher um procurador que tenha noção do papel, do procurador de Estado. O procurador não pode ser procurador e fazer política. Ele tem que cumprir um papel sério. Não fazer pirotecnia, não perseguir ninguém. É isso que eu quero.

— Eu vou indicar. Logo, logo vocês vão saber que eu vou indicar. Eu vou indicar o procurador-geral, ou procuradora, eu vou indicar o ministro ou a ministra, eu vou indicar o Cade, eu vou indicar mais gente. E com muita tranquilidade.Lula diz que está avaliando onde Dino será ‘melhor para o Brasil’, se na ‘Suprema Corte ou no Ministério da Justiça’ headtopics.com

