Lula diz que Netanyahu quer 'acabar com a Faixa de Gaza'

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva falou em um café da manhã com jornalistas, nesta 6ª feira (27.out), que o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu quer"acabar com a Faixa de Gaza". O chefe do Palácio do Planalto reforçou ainda a posição do Brasil de que o Hamas cometeu um ato terrorista com os ataques de 7 de outubro que deram início ao conflito."O ato do Hamas foi terrorista. Nós dissemos isso em alto e bom som.

Lula ainda falou sobre a situação dos brasileiros que acabaram presos em zonas de conflito, principalmente na Faixa de Gaza. Desde o início dos confrontos, o governo brasileiro já resgatou centenas de cidadãos em Israel, mas as pessoas que estão em Gaza não conseguem deixar o país.

"Nós não deixaremos um único brasileiro ficar em Israel ou na Faixa de Gaza. Nós vamos tentar buscar todos. Porque esse é o papel do governo brasileiro e já conversei. Se eu tiver informação, 'olha, o Lula, tem um presidente de tal país que amigo do Hamas', é pra esse que eu vou ligar: 'O cara, fala pro Hamas libertar o refém, porra, fala para o cara libertar o refém, para que ficar com o inocente detido. headtopics.com

O Brasil tem uma operação-resgate a postos assim que as fronteiras forem liberadas. Tem um avião presidencial de prontidão em Cairo, capital do Egito, esperando os brasileiros em Gaza serem liberados a pisar em solo egípcio."Essa é a posição do Brasil. E a posição do Brasil foi extraordinária, reconhecida, elogiada por todo mundo nas Nações Unidas", concluiu o presidente.

