Lula diz que 'não pode fechar os olhos para a política' em indicações para STF e PGR

"Eu não vou esperar o fim do ano para escolher nomes para PGR e STF. Mas eu não posso fechar os olhos para a política, tenho que indicar alguém para aprovação do Congresso. Tenho que escolher um procurador que tenha noção que não pode fazer política, não pode fazer pirotecnia", disse Lula em café com jornalistas.

Ele complementou ainda dizendo que não pode "fugir por muito tempo" e que "está chegando a hora" de fazer essa escolha, após ter passado um período de três semanas em repouso no Palácio da Alvorada por conta de uma cirurgia no quadril.

"Agora que estou 100% recuperado, está chegando a hora de eu tomar a decisão. Logo, logo, vocês vão saber quem que eu vou indicar", repetiu. Lula foi questionado ainda sobre a possível indicação do ministro Flávio Dino ao Supremo, tido como o favorito entre auxiliares do presidente. Os outros dois cotados são o advogado-geral da União, Jorge Messias, e o presidente do Tribunal de Contas da União (TCU), Bruno Dantas. headtopics.com

"Eu tenho medo que a manchete seja 'Lula tem preferência por Dino'. Tem várias pessoas , não tem só uma. Mas tenho que reconhecer que Flávio Dino é uma pessoa altamente qualificada", respondeu. "Eu fico pensando onde ele será mais justo e melhor para o Brasil: STF ou Ministério da Justiça. Isso é uma dúvida que eu tenho e vou conversar com muita gente ainda porque está chegando a hora de escolher.

Questionado sobre a possibilidade de indicar uma mulher para o posto, ele disse que "pode ser tudo, negro, homem, mulher". headtopics.com

