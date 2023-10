Lula diz que não decretará GLO no Rio e não quer 'Forças Armadas nas favelas brigando com bandido'

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta sexta-feira (27) que, enquanto for presidente, não vai assinar decretos de "garantia da lei e da ordem" (GLO) – e que não quer militares das Forças Armadas nas favelas "brigando com bandido".

Nesta semana, o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), esteve em Brasília para pedir apoio federal no combate às milícias e ao crime organizado no estado. O governo já enviou a Força Nacional e, agora, discute como enviar apoio logístico das Forças Armadas.

O presidente foi questionado por jornalistas sobre os planos do governo para normalizar as relações entre civis e militares, após o crescimento da participação militar no governo durante a gestão Jair Bolsonaro. Lula negou que pretenda "intervir" nas Forças para reduzir essa tensão. headtopics.com

"O que aconteceu recentemente com o 8 de janeiro foi um desvio, pela existência de um governante que sabia fazia tudo, menos governar. Que achava que poderia utilizar as instituições como instrumento dele para fazer política. Que não tinha nada de republicano na cabeça dele", seguiu, em referência a Bolsonaro.

Em transmissão em redes sociais, na terça (24), o presidente já havia citado a possibilidade de enviar militares da Marinha e da Aeronáutica para reforçar a fiscalização nos portos e aeroportos do estado, respectivamente. headtopics.com

