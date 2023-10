Lula diz que governo ‘dificilmente’ vai cumprir meta de zerar rombo nas contas públicas em 2024

Presidente afirma que um déficit de 0,25% do PIB são seria "nada" e que não pode começar o segundo ano de governo fazendo contingenciamento em obrasO presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em cerimônia no Planalto: pesquisa Quaest aponta que maioria diverge de posição do governo sobre o Hamas — Foto: Cristiano Mariz/Agência O Globoda Silva afirmou nesta sexta-feira que o governo não deve cumprir a meta de zerar o déficit...

— Eu acho que muitas vezes (o mercado) é ganancioso demais e fica cobrando uma meta que ele sabe que não vai ser cumprida. Então sei da discussão do Haddad, da minha disposição. O que eu quero dizer é que nós dificilmente chegaremos à meta zero — disse Lula, em café com jornalistas na manhã desta quinta-feira.

A meta de primário zero no ano que vem foi proposta pela equipe de Haddad e permite uma margem de flutuação que vai até 0,25% de déficit e 0,25% de superávit. Lula indicou que irá mirar a parte inferior da banda. headtopics.com

— Tudo o que a gente puder fazer para cumprir a meta fiscal a gente vai cumprir, o que eu posso dizer é que ela não precisa ser zero, a gente não precisa disso. Eu não vou estabelecer uma meta fiscal que eu tenho que começar o ano fazendo corte de bilhões nas obras que são prioritárias nesse país. Se o Brasil tiver um déficit de 0,25% (do PIB), o que é 0,25%? Nada. Nós vamos tomar a decisão correta - afirmou o presidente.

O déficit primário é o balanço de receitas e despesas, sem considerar o pagamento de juros. Para 2024, enquanto o governo quer zerar esse saldo negativo, o mercado financeiro está projetando déficit próximo a 0,8% do PIB. headtopics.com

Os ministérios da Fazenda e Planejamento têm trabalhado em uma série de medidas que visam aumentar a arrecadação anual do governo. A meta de zerar o déficit fiscal em 2024 depende de um adicional de receitas próximo de R$ 169 bilhões, segundo a pasta de Simone Tebet.

Lula diz que governo não deve cumprir meta de zerar déficit em 2024Promessa de controlar a trajetória da dívida pública e zerar o déficit fiscal são tidas como fundamentais para que o mercado financeiro mantenha a confiança na nova regra fiscal e no compromisso com o ajuste das contas públicas

'Dificilmente teremos meta zero', diz Lula sobre déficit fiscal

Ceron diz que zerar déficit de 2024 está mais desafiador, mas descarta mudança da metaSecretário do Tesouro afirma que houve piora no cenário externo nas últimas semanas

Haddad pede a Lira que vote medida provisória da tributação de subvenção de ICMSPara equipe econômica, mudanças são consideradas essenciais para zerar déficit primário em 2024

