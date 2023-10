Lula diz que “dificilmente” País atingirá meta de déficit zero

(PT) disse nesta sexta-feira, 27, que “dificilmente” seu governo cumprirá a meta fiscal zero no ano que vem. A promessa deé uma das principais bandeiras do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. A fala aconteceu em um café da manhã para jornalistas de diversos veículos, entre eles oAinda que batalhe pelo déficit zero, a própria equipe econômica e as projeções do mercado preveem dificuldade para atingir a meta zero em 2024. .

Sem aviso ou abrigo: por que palestinos não conseguem se proteger dos ataques de Israel na Faixa de Gaza "Tudo que a gente puder fazer para cumprir a meta fiscal, a gente vai fazer. O que quero dizer é que ela não precisa ser zero. O País não precisa disso. Não vou estabelecer uma meta fiscal que me obrigue começar o ano fazendo corte de bilhões nas obras que são prioridades neste país", disse Lula.

"Muitas vezes o mercado é ganancioso demais e fica cobrando uma meta que eles sabem que não vai ser cumprida. Sei o esforço do Haddad, da vontade do Haddad e quero dizer para vocês que nós, dificilmente, chegaremos à meta zero. Até porque não quero fazer cortes de investimentos e obras", disse Lula. headtopics.com

"Se o Brasil tiver um déficit de 0,5%, de 0,25% o que que é? Nada, absolutamente nada. É uma decisão correta e vamos fazer aquilo que é vai ser melhor para o Brasil", finalizou.Guilherme Mazieiro é repórter e cobre política em Brasília (DF). Já trabalhou nas redações de O Estado de S. Paulo, EPTV/Globo Campinas, UOL e The Intercept Brasil.

