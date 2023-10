Lula diz que Brasil tem que encontrar solução para economia independentemente de cenário global

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, disse nesta sexta-feira (27) que o Brasil precisa encontrar soluções para a economia independentemente do cenário internacional.

'É por isso que o companheiro Alckmin, a partir do momento que eu puder viajar internamente, o companheiro Rui Costa e outros companheiros do governo vão colocar todos os projetos que nós temos sobre energia verde, colocar embaixo do braço, e viajar o mundo. Viajar. Vendendo os projetos', declarou o presidente.

