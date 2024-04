Lula diz que Anielle Franco não tem pretensão de disputar cargos eleitorais

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse que Anielle Franco "não tem nenhuma pretensão de disputar" cargos eleitorais nas eleições municipais deste ano e sugeriu que a ministra da Igualdade Racial "se prepare" se almeja se postular para algum cargo no pleito geral de 2026. A fala do presidente ocorreu nesta terça-feira (2), em ato de filiação de Anielle ao PT, no Rio de Janeiro.

Dizendo falar "por ela", mas sem ter consultado-a antes, Lula disse que "ela quer ser ministra até o último momento" do governo. Antes da fala de Lula nesta terça, a ministra vinha sendo apontada com uma possível aposta do PT para disputar a prefeitura carioca ao lado de Eduardo Paes (PSD), que é pré-candidato à reeleição. Outros nomes que vem sendo ventilados para estarem ao lado de Paes são os do deputado federal Pedro Paulo (PSD), do presidente da Câmara Municipal do Rio, Carlo Caiado (PSD), e André Ceciliano, atual secretário especial de assuntos federativos da Presidênci

