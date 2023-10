Lula diz lamentar demissão de mulheres no governo e rejeição pelo Senado de indicado para DPU

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva lamentou nesta sexta-feira (27) a rejeição, pelo Senado, do nome de Igor Roque para comandar a Defensoria Pública da União (DPU). A nomeação foi reprovada em plenário, com 38 votos contrários, 35 votos favoráveis e uma abstenção.

As declarações foram em café da manhã, no Palácio do Planalto, com jornalistas que participam da cobertura diária da Presidência da República. "O fato de eles não terem aprovado o Igor para a Defensoria Pública, possivelmente eu tenha culpa. Porque eu estava hospitalizado, não pude conversar com ninguém a respeito dele. Não pude sequer avaliar se ele fosse ser votado ou não. Lamento profundamente. Não sei com quantos senadores ele conversou. Não sei se ele conversou com os líderes do governo", disse.

"Eu vou ter que ter mais cuidado de conversar com quem vota, que não sou eu, é senador da República." Após a rejeição da indicação, nos bastidores, um governista classificou a derrota como um "recado" da oposição. De acordo com o senador, os parlamentares estão insatisfeitos, por exemplo, com o veto do presidente Lula ao marco temporal. headtopics.com

Desde então, segundo membros da equipe do governo, bolsonaristas vinham fazendo campanha contra a indicação dele. "Eu, às vezes, lamento profundamente não poder indicar mais mulheres do que homens no governo. Acontece que quando você estabelece uma aliança com um partido político, nem sempre esse partido tem uma mulher para indicar. Mas isso não quer dizer que eu não possa no governo tirar homens e colocar mulheres. Eu ainda posso trocar muita gente, só estou com 10 meses de mandato", disse.

Brasil Manchetes

Consulte Mais informação:

g1 »

Senado rejeita indicação feita por Lula para o DPUO mais influente site jornalístico de política do Brasil Consulte Mais informação ⮕

Senado rejeita indicação feita por Lula para a DPUSenado rejeitou a indicação de Igor Roberto Albuquerque Roque para exercer o cargo de Defensor Público-Geral Federal da DPU Consulte Mais informação ⮕

Os próximos passos do governo após o Senado rejeitar indicação de Lula para a DPURejeição ao nome de Igor Roque revelou insatisfação da oposição com vetos de Lula; políticos alegam ter dado prévia sobre como será a análise do próximo nome para ocupar o posto de ministro do STF Consulte Mais informação ⮕

Não dá para medir base por rejeição de indicado de Lula para a DPU, diz RandolfeNão dá para medir base por rejeição de indicado de Lula para a DPU, diz Randolfe Consulte Mais informação ⮕

Rejeição do nome indicado por Lula para chefiar DPU é recado para o governo, diz oposiçãoRejeição do nome indicado por Lula para chefiar DPU é recado para o governo, diz oposição Consulte Mais informação ⮕

Senado aprova indicações de Lula para o Superior Tribunal de JustiçaSenado aprova indicações de Lula para o Superior Tribunal de Justiça Consulte Mais informação ⮕