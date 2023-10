Lula: Dificilmente chegaremos a meta de déficit zero em 2024

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou, nesta sexta-feira (27), que “dificilmente” o governo cumprirá a meta de zerar o déficit primário (resultado das contas do governo sem os juros da dívida pública) em 2024. Durante café da manhã com jornalistas no Palácio do Planalto, Lula disse que não quer fazer corte em investimentos em obras.“Tudo que a gente puder fazer para cumprir a meta fiscal a gente vai cumprir.

Nos últimos meses, o Poder Executivo enviou uma série de medidas provisórias e projetos de lei que visam reduzir ou extinguir benefícios fiscais concedidos nos últimos anos e aumentar a arrecadação do governo, que precisará de R$ 128 bilhões no próximo ano para cumprir a meta.O projeto do Orçamento de 2024 prevê um pequeno superávit primário de R$ 2,84 bilhões em 2024, equivalente a 0% do PIB.

Consulte Mais informação:

jornalodia »

Lula diz que governo ‘dificilmente’ vai cumprir meta de zerar rombo nas contas públicas em 2024Presidente afirma que um déficit de 0,25% do PIB são seria 'nada' e que não pode começar o segundo ano de governo fazendo contingenciamento em obras Consulte Mais informação ⮕

Meta fiscal: 'Dificilmente chegaremos à meta zero' em 2024, diz LulaEscolha quais assuntos você quer ver e clique no botão para abrir as últimas notícias. Consulte Mais informação ⮕

Dificilmente chegaremos à meta fiscal zero em 2024, diz LulaO presidente afirmou que não quer ter que começar o ano que vem fazendo cortes bilionários em obras prioritárias para o país Consulte Mais informação ⮕

Lula diz que governo não deve cumprir meta de zerar déficit em 2024Promessa de controlar a trajetória da dívida pública e zerar o déficit fiscal são tidas como fundamentais para que o mercado financeiro mantenha a confiança na nova regra fiscal e no compromisso com o ajuste das contas públicas Consulte Mais informação ⮕

'Dificilmente teremos meta zero', diz Lula sobre déficit fiscal'Dificilmente teremos meta zero', diz Lula sobre déficit fiscal Consulte Mais informação ⮕

Lula diz que “dificilmente” País atingirá meta de déficit zeroNeste ano, o governo tenta equilibrar gastos e arrecadações para chegar ao final do ano com um déficit de R$ 100 bilhões Consulte Mais informação ⮕