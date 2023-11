Lula deve levar plano de governança global de florestas à conferência climática de Dubai

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva deve levar à conferência climática de Dubai, em dezembro, um plano de governança global de florestas. A ideia é que os países florestais possam ter recursos para preservá-las. “Existem muitos países que não têm recursos para combater o desmatamento”, disse o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, à imprensa depois de um encontro em São Paulo com movimentos sociais e organizações ambientais.

Haddad elogiava o desempenho do Ministério do Meio Ambiente que conseguiu reduzir em 22% o desmatamento da Amazônia de 1° de agosto de 2022 a 31 de julho de 2023, segundo o sistema Prodes do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) divulgado há uma semana. A pasta comandada por Marina Silva conseguiu reverter a alta dos últimos meses do governo Bolsonaro e ainda obter um número positivo. O instrumento global de financiamento a floresta tropicais que Lula deve levar à Dubai poderia englobar 80 paíse





