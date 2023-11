Lula deve anunciar operação de Garantia da Lei e da Ordem em portos e aeroportos

A medida é uma resposta ao governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, que pediu ajuda federal no estado. O objetivo é combater o crime organizado que usa esses terminais para o tráfico de drogas. A operação se restringe aos portos e aeroportos.

Em 27 de outubro, Lula disse não querer as Forças Armadas "nas favelas brigando com bandido". Não é esse o papel das Forças Armadas e, enquanto eu for presidente, não tem GLO.” Além da GLO, Lula também deve anunciar uma atuação especial das Forças Armadas nas fronteiras do país para coibir o tráfico internacional.

Apesar da atuação nas fronteiras, "o governo federal não vai poder assumir responsabilidades dos governos estaduais", segundo disse ao blog um auxiliar direto do presidente nesta terça-feira (1º).

