Lula deve anunciar GLO em portos e aeroportos de SP e RJ, dizem fontes

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deve anunciar, nesta quarta-feira (1º), operação de Garantia da Lei e da Ordem (GLO) – que permite a atação das Forças Armadas de forma provisória – em portos e aeroportos do Rio de Janeiro e São Paulo. O anúncio deve ser feito ao lado de ministros envolvidos no plano nacional de segurança, lançado no início de outubro, em meio à crise de segurança pública envolvendo o crime organizado no Rio de Janeiro.

