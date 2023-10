Lula desconversa sobre indicações para o Banco Central

Presidente diz que e a meta de déficit fiscal "não precisa ser zero", contrariando o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e o que está previsto no arcabouço fiscal"Lamento profundamente não poder indicar mais mulheres do que homens para o governo", disse o presidente, responsável pela nomeação da equipeDiretor presidente da companhia observou que as importações de aço da China neste ano estão equivalendo a 23% do...

Presidente diz que e a meta de déficit fiscal "não precisa ser zero", contrariando o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e o que está previsto no arcabouço fiscal"Lamento profundamente não poder indicar mais mulheres do que homens para o governo", disse o presidente, responsável pela nomeação da equipeDiretor presidente da companhia observou que as importações de aço da China neste ano estão equivalendo a 23% do consumo de aço no país, quando a média histórica é de 12%A mesma situação está acontecendo para novembro, disse o diretor comercial de celulose e de gestão e gente, Leonardo GrimaldiInquérito civil pretende apurar as responsabilidades e a participação do banco na escravidão e no tráfico de pessoas negras no século XIX“Estamos preparados em todas as frentes para preservar a segurança de Israel”, disse o porta-voz da IDF em comunicado televisionado

Brasil Manchetes

Consulte Mais informação:

valoreconomico »

Lula demite presidente da Caixa, Rita Serrano; indicado pelo Centrão, Carlos Fernandes assumirá bancoEscolha quais assuntos você quer ver e clique no botão para abrir as últimas notícias. Consulte Mais informação ⮕

Banco Central simplifica regras de compartilhamento de dados de clientesPrazo do consentimento poderá superar 12 meses Consulte Mais informação ⮕

Eles juntos têm mais de 100 votos, disse Lula sobre acordo com PP e RepublicanosLula também afirmou que pediu a indicação de uma mulher para a Caixa Econômica, mas que o PP não tinha essa 'opção' Consulte Mais informação ⮕

Eles juntos têm mais de 100 votos, diz Lula sobre acordo com PP e RepublicanosLula também afirmou que pediu a indicação de uma mulher para a Caixa Econômica, mas que o PP não tinha essa 'opção' Consulte Mais informação ⮕

Pesquisa mostra que Lula precisa dar mais atenção aos problemas internosViagens internacionais e apoio ao Hamas não agradam aos brasileiros Consulte Mais informação ⮕

Poder Expresso: Novos ataques na Faixa de Gaza; Lula demite presidente da Caixa e maisPoder Expresso: Novos ataques na Faixa de Gaza; Lula demite presidente da Caixa e mais Consulte Mais informação ⮕