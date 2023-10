Lula descarta intervenção das Forças Armadas no Rio: ‘Enquanto eu for presidente, não tem GLO’

O presidente Lula (PT) tornou a descartar a promoção de uma intervenção federal na segurança pública no Rio de Janeiro. Na declaração, ele estendeu sua negativa também a outros estados. “Eu não quero as Forças Armadas na favela brigando com bandidos, não é esse o papel das Forças Armadas.

Mas a gente não vai fazer nenhuma intervenção como já foi feita pouco tempo atrás, em que se gastou uma fortuna com Exército no Rio de Janeiro e não resolveu nada”, insistiu aos jornalistas. Na conversa, Lula explicou que sua posição em não promover uma participação de militares ou agentes federais em operações da polícia fluminense se deve aos poucos resultados efetivos dessa ação.

