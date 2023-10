Lula desautoriza Haddad e muda meta fiscal

O presidente Lula desautorizou o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e afirmou que o rombo fiscal não precisa ser necessariamente zerado no próximo ano.

Tudo que a gente puder fazer para cumprir a meta fiscal, a gente vai fazer. O que posso dizer é que ela não precisa ser zero. A gente não precisa disso. Eu não vou estabelecer uma meta fiscal que me obrigue a começar o ano fazendo um corte de bilhões nas obras que são prioritárias nesse País”

