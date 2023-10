Lula desarticula equipe econômica na batalha pela agenda de reformas

Até o café da manhã do presidente Lula com jornalistas em Brasília nesta sexta-feira (27), o time liderado por Fernando Haddad vinha comemorando pequenos avanços na agenda de reformas e se fortalecendo para batalhas seguintes no Congresso Nacional.

A unidade na condução da agenda econômica contava com aprovação do mercado financeiro, que passou a dar mais credibilidade ao ministro. Mesmo sem acreditar no cumprimento da meta fiscal e com a pressão por mais gastos públicos, executivos e economistas deram benefício da dúvida ao aval de Lula. A melhora dos ativos domésticos, com descolamento da volatilidade negativa do exterior, corroborava essa percepção.

