Lula deixa órgãos e tribunais à beira da paralisia

Além da PGR e do STF, o petista precisa fazer uma série de nomeações em diversos órgãos, desde tribunais de instâncias inferiores até agências federaistambém precisa fazer uma série de nomeações em diversos órgãos, desde tribunais de instâncias inferiores até agências federais, sob o risco de levá-los à paralisia, registrou a, autarquia federal que corre o risco de ficar sem funcionar devido...

Atualmente, há três vagas abertas e a quarta ficará disponível a partir de 4 de novembro, quando o mandato de Luis Henrique Bertolino Braido termina. Segundo a lei, é necessário que haja pelo menos quatro conselheiros presentes para que as sessões ocorram. O Cade possui seis conselheiros, além do presidente do conselho.

O governo precisará indicar novos nomes porque a composição do tribunal ficará abaixo do quórum mínimo de conselheiros, com menos da metade dos membros. A expectativa é que as nomeações ocorram ainda nesta semana. headtopics.com

Além do Cade, o governo tem cargos em dez autarquias para preencher e também precisa dar aval a dois nomes de magistrados do TRF-1 (Tribunal Regional Federal da 1ª Região). Essas escolhas se somarão às vagas que estão abertas no STJ (Superior Tribunal de Justiça), no TST (Tribunal Superior do Trabalho) e em outros TRFs nos próximos meses.

Nesses casos, os indicados devem passar por sabatina e aprovação do Senado antes de serem nomeados. Nos tribunais regionais, a nomeação já é decidida pelo presidente. A demora para preencher esses cargos tem preocupado aliados do presidente, que temem a inação dos órgãos ou consideram que nomes cotados estão sendo expostos demais. headtopics.com

Parlamentares têm buscado influenciar essas indicações e Lula ainda não definiu como serão feitas as articulações, ou seja, se ele pretende indicar aliados e membros do próprio governo ou se dará prioridade ao Congresso.

