Lula defende o fim do direito de veto no Conselho de Segurança: ‘loucura’

defendeu nesta sexta o fim do direito de veto dos cinco países titulares do Conselho de Segurança da ONU, dias depois de os Estados Unidos vetaram a resolução apresentada pelo Brasil sobre a guerra na Faixa de Guerra com o único voto contrário. Ele também disse que a Organização das Nações Unidas “deveria ter coragem de assegurar a criação do Estado Palestino”, assim como criou o de Israel, em 1947.

“Alguém tem que falar em paz… Por falar em paz, a nota que o Brasil fez e foi aprovada nas Nações Unidas, porque ‘a nota do Brasil foi reprovada’. Não, ela foi aprovada por 12 de 15 votos, duas abstenções e é por isso que nós queremos acabar com o direito de veto. Nós achamos que os americanos, os russos, os ingleses, os franceses, os chineses, ninguém tem direito de veto. É preciso acabar com o direito de veto.

Para ele, a posição do Brasil foi “extraordinária, reconhecida e elogiada por todo mundo nas Nações Unidas”. E que foi vetada pelos Estados Unidos por conta do que classificou como uma “loucura, que é o direito de veto”. headtopics.com

“Eu sou totalmente e radicalmente contra. Isso não é democrático. Feito vocês viram essa semana: os Estados Unidos veta a Rússia, a Rússia veta os Estados Unidos… e veja que nós tivemos dois votos de países que tinham direito de veto, da China e da França, e duas abstenções, Rússia e Inglaterra. E os americanos assumiram a responsabilidade pelo que fizeram. Paciência”, comentou.

Lula disse ainda que os cinco titulares do órgão da ONU são os que fabricam e vendem armas e que fazem guerra. “Por isso é que nós queremos mudar o Conselho de Segurança, queremos que entrem vários países, Japão, Brasil, Alemanha, Índia, podem entrar Nigéria, Egito, México, Argentina. O que nós queremos é democratizar o Conselho de Segurança da ONU porque hoje ele vale muito pouco”, afirmou. headtopics.com

Lula diz que quer democratizar Conselho de Segurança da ONUPresidente afirmou que os cinco membros permanentes são os que 'fazem guerra' Consulte Mais informação ⮕

Conselho de Segurança rejeita resoluções dos EUA e Rússia sobre conflito Israel-HamasRussos vetaram texto norte-americano e vice-versa, dando continuidade ao impasse da ONU perante guerra. Consulte Mais informação ⮕

Conselho de Segurança rejeita duas novas resoluções sobre guerra Israel-HamasO Conselho de Segurança da ONU rejeitou, nesta quarta-feira (25), dois novos projetos de resolução sobre a guerra entre Israel e o grupo islamista palestino Consulte Mais informação ⮕

Conselho de Segurança da ONU rejeita resoluções da Rússia e dos EUA sobre conflito em GazaÓrgão não chega a consenso em votação marcada por acusações mútuas entre russos e americanos Consulte Mais informação ⮕

Israel x Hamas: Brasil negocia nova resolução no Conselho de Segurança da ONUVeto dos Estados Unidos derrubou proposta brasileira na semana passada Consulte Mais informação ⮕

Vetos sucessivos no Conselho de Segurança expõem inação da ONU e necessidade de reformaCom dois gols de cabeça, Peixe se recupera de goleada histórica e deixa o Z-4; Coxa permanece na vice-lanterna Consulte Mais informação ⮕