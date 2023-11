Lula decreta GLO em portos e aeroportos para combater o crime organizado em SP e RJ

A jornalistas, Lula disse que a violência tem se agravado e que, por isso, tomou-se a decisão de o governo federal participar ativamente "com todo o potencial que ele tem para se livrar do crime organizado, do tráfico de armas e de drogas".

Também fará parte da operação integrada de combate ao crime organizado uma atuação do Exército e da Aeronáutica, em articulação com a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal, para fortalecer ações relativas à faixa de fronteira.

Entre as medidas do pacote anunciado por Lula e seus ministros, há a previsão da criação de um comitê de acompanhamento integrado por membros das Forças Armadas e das Polícias Federais, funcionando sob coordenação do Ministério da Justiça e Segurança Pública e do Ministério da Defesa.

Além disso, o Ministério da Justiça e Segurança Pública e o Ministério da Defesa apresentarão plano de modernização tecnológica para a atuação da Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Penal Federal, Exército, Marinha e Aeronáutica, com o objetivo de melhorar a atuação em portos, aeroportos e fronteiras.

O plano ainda prevê que, nos próximos meses, ocorra um reforço de efetivos e equipamentos, com mobilizações extras na Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e Força Nacional em São Paulo, Rio de Janeiro, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Paraná.

