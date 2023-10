Lula culpa partidos por redução de mulheres em seu governo

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) culpou partidos políticos pela diminuição das mulheres em seu governo, dizendo que, ao abrir espaço para indicações em vagas ocupadas por mulheres, foram as legendas que sugeriram nomes de homens para substitui-las. A declaração foi dada em encontro com jornalistas na manhã desta sexta-feira (27).

"Você pode ter certeza que ainda vai ter mulher no governo, em outros cargos, porque é uma disposição política minha de fazer isso", disse mesmo assim, deixando em aberto a possibilidade. Durante encontro com jornalistas, Lula também afirmou que vai indicar nomes para o Supremo Tribunal Federal (STF) e para a Procuradoria-geral da União (PGR) ainda neste ano.

