Lula culpa partidos por não indicarem mulheres e tem dúvidas sobre Dino no STF

Na manhã desta 6ª feira (27.out), durante um café da manhã com jornalistas no Palácio do Planalto, o presidente Lula disse lamentar não indicar mulheres para mais cargos de alto escalão no governo. Ele culpou partidos aliados por escolherem homens e disse não poder fazer nada."Às vezes, lamento profundamente não poder indicar mais mulheres do que homens no governo.

Mas ponderou que ainda pode fazer mudanças nos próximos anos de mandato."Mas isso não quer dizer que eu não possa, no governo, tirar homens e colocar mulheres. Eu ainda posso trocar muita gente, eu ainda estou com 10 meses de mandato."

Entretanto, há cargos que dependem exclusivamente da escolha do presidente Lula, mas que, ao que tudo indica, mulheres não serão escolhidas. É o caso, por exemplo, do próximo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF). O nome mais forte no momento é o do ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino. Todavia, Lula disse ainda ter dúvidas. headtopics.com

"Obviamente que sou obrigado a reconhecer que o Flávio Dino é uma pessoa absolutamente qualificada do ponto de vista jurídico, do ponto de vista político e uma pessoa que pode contribuir muito", admitiu.

Mas ponderou:"Eu fico pensando: onde o Flávio Dino será mais justo e melhor para o Brasil? É na Suprema Corte ou é no Ministério da Justiça? Aí tem outra pessoa que eu fico pensando: onde ele será mais justo, no lugar que ele está ou na Suprema Corte? Isso é uma dúvida que eu tenho e que eu vou conversar com muita gente ainda até a hora de escolher, que está chegando a hora de escolher. Mas eu vou escolher a pessoa certa. headtopics.com

