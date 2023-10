Lula condena ‘insanidade’ de Netanyahu: quer ‘acabar com a faixa de Gaza’

O presidente disse que o primeiro-ministro de Israel esquece que região não tem só soldados do Hamas, mas também mulheres e crianças, que estaria “querendo acabar com a Faixa de Gaza”.

Questionado sobre a posição do Brasil na guerra e de suas falas sobre o Hamas, ele disse achar que a posição do país é “a mais clara e nítida possível”. “O Brasil fez até uma nota para que nenhum companheiro ou companheira da imprensa brasileira tivesse dúvida sobre o comportamento do Brasil. Primeiro, o Brasil só reconhece como organização terrorista aquilo que o Conselho de Segurança da ONU reconhece. E o Hamas não é reconhecido pelo Conselho de Segurança da ONU como organização terrorista, porque eles disputou eleições na Faixa de Gaza e levou.

“Porque agora o que nós temos é a insanidade também do primeiro-ministro de Israel querendo acabar com a faixa de Gaza, se esquecendo que lá não tem só soldado do Hamas, que lá tem mulheres, tem crianças, que são as grandes vítimas dessa guerra”, complementou Lula. headtopics.com

VEJA Mercado em vídeo desta sexta-feira recebe o editor de Radar Econômico, Victor Irajá. Entre outros assuntos, ele avalia, ao lado de Diego Gimenes, que o cenário local voltou a ganhar destaque em meio a incertezas no exterior.

Consulte Mais informação:

VEJA »

Ato do Hamas foi terrorista, mas Netanyahu age com insanidade e quer acabar com Gaza, diz LulaO presidente criticou o fato de uma resolução do Brasil sobre o conflito ter sido vetada pelos EUA no Conselho de Segurança da ONU Consulte Mais informação ⮕

Netanyahu anuncia que Israel vai invadir a Faixa de Gaza por terraNetanyahu anuncia que Israel vai invadir a Faixa de Gaza por terra Consulte Mais informação ⮕

Poder Expresso: Novos ataques na Faixa de Gaza; Lula demite presidente da Caixa e maisPoder Expresso: Novos ataques na Faixa de Gaza; Lula demite presidente da Caixa e mais Consulte Mais informação ⮕

Faixa de Gaza: Lula conversa com emir do Catar em busca de solução para conflitoFaixa de Gaza: Lula conversa com emir do Catar em busca de solução para conflito Consulte Mais informação ⮕

Lula conversa com família de brasileiros que está na Faixa de GazaLula conversa com família de brasileiros que está na Faixa de Gaza Consulte Mais informação ⮕

Israel se prepara para incursão terrestre em Gaza, diz NetanyahuEm comunicado, o primeiro-ministro israelense afirmou que o momento da operação em resposta ao Hamas foi definido em decisão... Consulte Mais informação ⮕