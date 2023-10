Lula completa 78 anos com parabéns de militantes em frente ao Alvorada

Antes do primeiro compromisso oficial no Palácio do Planalto nesta sexta-feira (27), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) recebeu da militância do PT os parabéns pelo seu aniversário de 78 anos. Cerca de 100 militantes se concentraram, desde às 8 horas da manhã, em frente ao Palácio do Alvorada, residência oficial da Presidência, para um café da manhã.

Os apoiadores levaram faixas e bandeiras com mensagens comemorativas, além de comidas e bebidas. Lula chegou ao “cercadinho” organizado pela Secretaria de Comunicação da Presidência, por volta das 9h30 da manhã. Ainda em recuperação em decorrência da cirurgia no quadril, o presidente não desceu do carro. Do lado de dentro, recebeu um bolo pela janela, cantou parabéns, acenou para as pessoas e seguiu para o Palácio do Planalto.

