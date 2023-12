Lula cobra esforços de líderes mundiais no enfrentamento às mudanças climáticas

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) participou, nesta 6ª feira (1º.dez), da abertura da Conferência da Organização das Nações Unidas (ONU) sobre Mudanças Climáticas (COP28), em Dubai (Emirados Árabes Unidos). No discurso, cobrou esforços de líderes mundiais no enfrentamento às mudanças climáticas e fez críticas à atuação do órgão em acordos de paz e ao lucro das potências com guerras.

O petista iniciou a fala citando uma frase da queniana Wangari Maathai, vencedora do prêmio Nobel da Paz."Disse ela: 'A geração que destrói o meio ambiente não é a geração que paga o preço'", disse Lula. O brasileiro lembrou o alerta do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas, de que o mundo tem até o final desta década para evitar que a temperatura global ultrapasse um grau e meio acima dos níveis pré-industriais. "2023 já é o ano mais quente dos últimos 125 mil ano





