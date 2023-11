Lula assina GLO para ampliar atuação das Forças e portos e aeroportos

No início da semana, em café com os jornalistas, Lula havia dito que não editaria uma GLO, por ser contra militares atuando em repressão a a comunidades do Rio de Janeiro. A avaliação é que neste caso, a liberação será para ação exclusiva nos portos de Itaguaí, no Rio de Janeiro, e Santos, em São Paulo. A medida que Lula irá anunciar faz parte do plano federal para ajudar o governo fluminense a asfixiar facções de traficantes e milicianos.

Lula também vai confirmar a ação ampliada do Exército nas fronteiras. O Ministério da Justiça tem o recorte de como a entrada de drogas e armas nas fronteiras abastece as facções do Rio de Janeiro e São Paulo.

O anúncio ampliado de Lula faz também com que o presidente não traga para o colo da Presidência da República um problema que é do governo Cláudio Castro. Existe uma preocupação entre auxiliares palacianos de estabelecer limites entre o que é ajuda e o que é responsabilidade sobre a crise de segurança enfrentada pela população fluminense.

