Lula anuncia operação com militares em portos e aeroportos para combater o crime organizado

O decreto prevê que a GLO vai ficar em vigor até maio de 2024. Nesse período, as Forças Armadas vão atuar de forma coordenada com órgãos como a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal e a Força Nacional.

Equipes da Aeronáutica vão ajudar no controle do aeroporto do Galeão, no Rio, e de Guarulhos, em São Paulo. O Exército não vai atuar no Rio de Janeiro, por isso não foi incluído na GLO. Mas soldados vão reforçar a fiscalização de fronteiras em Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e no Paraná, e a Marinha atuará no patrulhamento do Lago de Itaipu.

Na semana passada, o presidente Lula disse que não faria uma GLO. Nesta quarta, afirmou que decidiu adotar a medida porque a situação é muito grave. O anúncio acontece nove dias após uma série de ataques de milicianos, que incendiaram ao menos 35 ônibus e um trem no Rio de Janeiro. Ainda em outubro, três médicos foram assassinados após um deles ser confundido com um miliciano.

