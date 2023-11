Lula anuncia GLO para reforçar segurança em portos e aeroportos de RJ e SP

A medida abrange os portos portos de Itaguaí, Rio de Janeiro e Santos. E os aeroportos de Guarulhos (SP) e Galeão (RJ). Com o decreto assinado por Lula, militares das Forças Armadas atuarão nesses locais.

