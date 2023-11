Lula anuncia GLO em portos e aeroportos no Rio e SP

O anúncio foi feito com a presença do Ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, Ministro da Defesa, José Múcio, o ministro da Casa Civil, Rui Costa, os comandantes da Marinha, Almirante Marcos Olsen, do Exército, General Tomás Paiva, e da Aeronáutica, Tenente-Brigadeiro do Ar Marcelo Damasceno, e o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues.

O Exército e a Aeronáutica fortalecerão imediatamente as ações na faixa de fronteira do Brasil com outros países, com ênfase nos estados do Paraná, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Nesse caso, a Garantia de Lei e da Ordem não é necessária, e as Forças Armadas atuarão em conjunto com a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal.

Será estabelecido um comitê de acompanhamento composto por membros das Forças Armadas e das Polícias Federais, sob a coordenação dos Ministérios da Justiça e Segurança Pública e da Defesa.

, nos seguintes estados: I – São Paulo; II – Rio de Janeiro; III – Mato Grosso; IV – Mato Grosso do Sul; V – Paraná.s que já estão atuando no policiamento ostensivo no Rio de Janeiro, nas rodovias federais., em conjunto com o Governo do Estado do Rio de Janeiro, vai(Comitê Integrado de Investigação Financeira e Recuperação de Ativos), visando enfraquecer o poder financeiro das quadrilhas.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

SBTNEWS: Lula assina GLO para ampliar atuação das Forças e portos e aeroportosLula assina GLO para ampliar atuação das Forças e portos e aeroportos

Fonte: sbtnews | Consulte Mais informação ⮕

CNNBRASIL: Lula deve anunciar GLO em portos e aeroportos de SP e RJ, dizem fontesOperação de Garantia da Lei e da Ordem (GLO) permite a atação das Forças Armadas de forma provisória

Fonte: CNNBrasil | Consulte Mais informação ⮕

VALORECONOMICO: Dino diz que Lula deve anunciar medidas para segurança do RioPresidente deve fazer anúncio amanhã sobre ações do governo federal para enfrentar violência no Estado

Fonte: valoreconomico | Consulte Mais informação ⮕

SBTNEWS: Lula diz que não vai cortar gastos do orçamento e pressiona base para ampliar arrecadaçãoLula diz que não vai cortar gastos do orçamento e pressiona base para ampliar arrecadação

Fonte: sbtnews | Consulte Mais informação ⮕

JORNALOGLOBO: Déficit zero é dado como morto no governo Lula, mas ministros batem cabeça sobre nova metaDéficit zero é dado como morto no governo Lula, mas ministros batem cabeça sobre nova meta

Fonte: JornalOGlobo | Consulte Mais informação ⮕

SBTNEWS: Lula deve decidir sobre apoio federal ao combate ao crime organizado no RJLula deve decidir sobre apoio federal ao combate ao crime organizado no RJ

Fonte: sbtnews | Consulte Mais informação ⮕