Lula anuncia Garantia da Lei e da Ordem em portos e aeroportos de São Paulo e Rio

Naquela semana, o governador Cláudio Castro (PL) apresentou propostas ao Congresso Nacional para endurecer as penas relacionadas ao crime organizado. Em meio a uma nova crise na segurança pública fluminense, Lula negou a possibilidade de intervenção federal no estado. O decreto desta quarta havia sido adiantado pelo ministro da Justiça, Flávio Dino (PSB).

